Elisa Esposito | perché do ragione alla maestra di corsivo su TikTok

(Di domenica 28 maggio 2023) Ci risiamo. La ventunenne, la “professoressa” che sui social dà demenziali lezioni di “”, fa ancora parlare di sé. E questo immagino che sia oro colato per lei che vive del “far notizia”. A scatenare un putiferio è ora un suo video di risposta ad un commento di un follower apposto in rete sulla sua pagina, tanto icastico quanto pungente: “Ma vai a lavorare!”. La frase incriminata è quella con cuiesordisce nel video, quasi a incolpare chi non ha avuto il suo successo e la ricchezza che ne è conseguita: “Se voi guadagnate con uno stipendio normale sui 1.300 euro al mese la colpa è vostra, non mia”. Il livore di tanti sarebbe perciò riconducibile, come pure ha specificato,“cattiveria” e all’invidia. È un discorso molto liberale, che usa la retorica del lavoro come ...

Se io fossi pagata un tanto a sguardo, farei di tutto per attirare sguardi. Ma nello stesso modo se fossi quella che guarda tenderei a non scandalizzarmi se qualcun altro oltre a me guarda, facendo ...Questa volta è stato il turno di, quella che parla in corsivo - qualunque cosa ciò voglia dire. La sostanza del suo discorso era: se voi guadagnate 1300 euro al mese e io di più non è ...Quattro in più di FdI -, alias la maestra di "corsivo", pare guadagni un sacco di soldi e oggi ha fatto la morale ai poveracci come noi che pure di sabato devono vergare questa ...

Il video di Elisa Esposito su TikTok: «Se guadagnate 1.300 euro al mese è colpa vostra» Corriere TV

Non c'è nulla anti-social come i social. Non trattasi di semplice gioco di parole o provocazione ma è la tassa che ogni giorno si deve pagare all'ultimo degli o delle influencer, gente che manda in ci ...News Elisa Esposito: “Se guadagnate 1300 euro è colpa vostra” Un video su TikTok dell'influencer Elisa Esposito ha scatenato una violenta polemica sul web Di Matteo Furina Condividi… Leggi ...