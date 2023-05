Elezioni in Turchia | risultati parziali | Erdogan in vantaggio col 53% | Kiliçdaroglu al 47 dopo l’82% delle schede scrutinate

(Di domenica 28 maggio 2023) Oggi il ballottaggio per le presidenziali. I primi. Il presidente uscente sfida Kemal, candidato della coalizione di opposizione

TI POTREBBE INTERESSAREIl ballottaggio invede Recep Tayyip Erdogan in vantaggio. Il presidente uscente ottiene il 54% dei consensi con oltre il 75% delle schede scrutinate mentre lo sfidante Kemal Kilicdaroglu è al 46%, secondo ......che lo svolgimento delle operazioni di voto oggi sono importanti 'per la vita della democrazia' dal momento che è la prima volta che si svolge un ballottaggio nellepresidenziali in

Elezioni in Turchia: oggi Erdogan e Kilicdaroglu al ballottaggio - la Repubblica la Repubblica

Turchia al voto per il secondo turno delle presidenziali. Entrambi i candidati hanno già votato e rivolto un appello agli elettori Aperte questa mattina alle 8:00 ora locale (le 7:00 in Italia) le urn ...La Turchia trattiene il fiato in attesa dei risultati delle elezioni presidenziali. Il Capo dello Stato uscente Recep Tayyip Erdogan mantiene, con il 54,8% dei consensi, il vantaggio sullo sfidante Ke ...