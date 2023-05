Elezioni in Turchia | Erdogan vince con il 52 per cento dei consensi e si conferma presidente

(Di domenica 28 maggio 2023) Recep Tayyipè stato ritodella. Iluscente ha vinto lepresidenziali, con il 52,1 perdelle preferenze, al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu che ha ottenuto il 47,9 perdei. Lo dicono i dati della tv di Stato turca Trt, non ancorati ufficialmente dal Consiglio elettorale turco Ysk, con oltre il 98 perdelle schede scrutinate. Il leader turco si assicura in questo modo il potere per altri 5 anni, fino al 2028, dopo avere vinto tutte ledirette per il rinnovo della presidenza in

Hanno votato l'85% degli aventi diritto di voto in. Contemporaneamente, secondo quanto reso noto dall'agenzia Anka Kilicdaroglu sarebbe in testa con il 50,1% dei voti ed Erdogan a tallonarla ...Aperte questa mattina alle 8:00 ora locale (le 7:00 in Italia) le urne per il secondo turno dellepresidenziali in. In campo, il capo dello Stato turco uscente, Recep Tayyip Erdogan , contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu . Erdogan partecipa al primo ballottaggio della sua vita ...Spero che i risultati dellesiano positivi per la. Facciamo appello agli elettori affinché si rechino alle urne e aderiscano alla democrazia', ha dichiarato. Jalel Lahbib

Media ufficiali: Erdogan ad un passo dalla vittoria - Aggiornamento del 28 Maggio delle ore 18:58 - Aggiornamento del 28 Maggio delle ore 18:58 RaiNews

Chiusi i seggi elettorali in Turchia per il secondo turno delle elezioni presidenziali. Erdogan verso la vittoria. Chiusi i seggi elettorali in Turchia per il secondo turno delle elezioni ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si avvia verso la riconferma. Con lo spoglio del secondo turno dell’elezione presidenziale vicino al 95 per cento, il presidente uscente è in vantaggio con il ...