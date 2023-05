Elezioni in Turchia | è iniziato lo spoglio | Erdogan in vantaggio su Kilicdaroglu al ballottaggio

(Di domenica 28 maggio 2023) Èlodei voti dei cittadini turchi, chiamati oggi, 28 maggio, a eleggere il prossimo presidente. Alsi sfidano Recep Tayyipe Kemal. Le agenzie di stampa del Paese non sono concordi sull’andamento dello scrutinio. Secondo Anadolu, con il 55% delle schede schede scrutinate, il presidente uscente avrebbe raccolto il 55,8% dei consensi, contro iil 44,2% dell’avversario. Per l’agenzia Anka, invece, con il 51% delle schede conteggiate, sarebbea essere in testa, al 51,12%, contro il 48,88% di. Intanto, la Commissione elettorale suprema ha fatto sapere che, durante le procedure di voto, «non si è verificata alcuna situazione negativa». Per quanto riguarda l’affluenza, sempre Anadolu fa sapere che la ...

