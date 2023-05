Elezioni comunali Sicilia – La sfida di Meloni è su Catania Altrove regna il caos | dagli strappi della Lega alle strane alleanze di Cuffaro

(Di domenica 28 maggio 2023) “Signor Conte, a noi pensionati hanno tolto 50 euro dalla pensione, cunnuiti”. Mentre Giuseppe Conte attraversa la folla che lo assale alla fine del comizio in Piazza Dante a, un signore lo approccia per lamentare lo “scippo”, come lo definisce dopo, con l’ex presidente del consiglio del M5s. È un esterno notte pre elettorale che dà l’impronta delle prossimene. La piazza catanese è imponente, grande. La facciata del monastero di San Nicolò Arena domina con splendore l’incontro di Conte con la sua gente. Lui nota l’imponenza del monumento, poi non arringa la folla ma gli tocca placarla. Quando un uomo insulta con un pesante epiteto la presidente del Consiglio, Conte lo ferma e sottolinea: “Noi non insultiamo”. Ma poi a fine comizio in tanti si avvicinano per lamentare il disagio, per gridarlo: Cunnuiti, ripete ...

41 comuni al voto per i ballottaggi2023, domani si vota ai ballottaggi: 'Vincerà chi perderà meno voti', in Sicilia altro che Facebook o Twitter: è TikTok il social ...Sono aperti dalle 7 i seggi in 5 Comuni del Barese per i ballottaggi che designeranno i nuovi sindaci. Urne attive fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15 ad Altamura, Valenzano, Mola Di Bari, ...... e prima ancora negli equilibri del centrodestra novarese nelle sempre più incombenti... Lo sport di spostare consiglierida una parte all'altra per rivendicazioni di tipo numerico è ...

Aperti i seggi, 41 comuni al ballottaggio Le sfide nei 7 capoluoghi. E primo turno in Sicilia e Sardegna I seggi sono aperti dalle 7 per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno della comunali ...La guida al ballottaggio elezioni amministrative Terni 2023: i risultati ufficiali del primo turno, le date, gli orari e tutte le informazioni sulla sfida tra Masselli e Bandecchi.