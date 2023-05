Egitto | scoperti i più grandi laboratori di imbalsamazione nella necropoli di Saqqara

(Di domenica 28 maggio 2023) A, in, sono stati trovati ai due piùdiegizi: una scoperta archeologica sensazionale, che può far luce sul complesso processo di ...

... il sito funerario reale che si trova circa a 30 km del Cairo, considerata dagli esperti, archeologici e studiosi, come "una delle più grandi necropoli reali d'che ospita il più antico ...Estratto da www.tg24.sky.it laboratori imbalsamazione in1 A Saqqara, in, sono statii 'due più grandi e completi laboratori di imbalsamazione' egizi mai rinvenuti finora'. Lo ha annunciato il ministero delle Antichità ...... uno per esseri umani e l'altro per animali, sono statia Saqqara, la necropoli 30 km a ... "una delle più grandi necropoli reali d'che ospita il più antico edificio in pietra della ...

Egitto, scoperti i più grandi laboratori di imbalsamazione nella ... Open

A Saqqara, in Egitto, sono stati trovati a Saqqara i due più grandi laboratori di imbalsamazione egizi: una scoperta archeologica sensazionale, che può far luce sul complesso processo di ..."Il 2023 mostrerà numeri superiori di diversi punti percentuali rispetto a quelli dell’ultimo anno pre-Covid”. In Italia le mete predilette saranno ...