(Di domenica 28 maggio 2023) su Tg. La7.it - In Turchia è ormai concluso lo spoglio delle schede per il ballottaggio che doveva decidere se a guidare il paese sarà ancora il presidenteo il leader ...

Inoltre, O an aveva incontrato Erdo an proprio venerdì scorso nel suo ufficio a palazzo Dolmabahce di Istanbul, un incontro molto pubblicizzato dal presidente con tanto di fotodella loro ...I cittadini Non tutti i cittadini credono che il risultatosia quello effettivamente ... "Ho vent'anni e da che ho memoria al governo c'è stato sempre e solo. Per me e per i miei amici ...

E' ufficiale, Erdogan vince le elezioni TGLA7

I seggi hanno chiuso alle 17 (16 ora italiana). Il presidente in carica vince al secondo turno contro il candidato dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu ...Recep Tayyip Erdogan ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia ... Lo dicono i dati della tv di Stato turca Trt, non ancora confermati ufficialmente dal Consiglio elettorale turco Ysk, con oltre ...