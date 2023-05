Dove non arrivano né la politica né la diplomazia | si fa strada la libera iniziativa privata

Leggi su ildenaro

(Di domenica 28 maggio 2023) Venerdì a Roma, in Viale dell’Astronomia, nella sede di Confindustria, una rappresentanza significativa dell’imprenditoria del Paese, riunita per l’occasione dal Presidente Bonomi, ha ricevuto una delegazione di imprenditori francesi associati al pendent della associazione datoriale italiana, la Medef, questo l’acronimo del suo nome, al seguito del Presidente Roux de Bèzieux. È la quinta volta che si verifica un evento del genere e, stando alla dichiarazione congiunta sottoscritta dai due presidenti, ancora una volta si deve prendere atto che il diavolo non è così nero come spesso lo si dipinge. Anche oltralpe vale il concetto che “Les affaires sont les affaires”, inteso nel senso autentico, cioè di accordi economici. Che poi con il termine “affair”, dal Mediterraneo alla Manica, si possa indicare anche qualcosa di scarsa trasparenza è, per l’appunto, tutt’altro affare. Vale la ...