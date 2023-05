Dove è stato girato Sorelle per sempre | location e ambientazione film di Rai 1

(Di domenica 28 maggio 2023)perdi Rai 1perperè untv di Rai 1 diretto da Andrea Porporati nel 2021. Protagoniste Donatella Finocchiaro e Anita Caprioli nei panni delle madri di due bambine scambiate per sbaglio durante la nascita. Ma un giorno, per una distrazione della maestre, le piccole vengono confuse di nuovo con la mamma sbagliata. Da un secondo errore banale ecco che nasce un’incredibile avventura basata su fatti reali.per. ...

...Castiglion Fiorentino (Arezzo)è deceduto un 34enne, di origine romena, residente a Camucia, che stava andando a lavorare su un'auto condotta da un collega. Mentre un ragazzo di 16 anni è...Poi siamo andati in un giardino a lui intitolato, e lì èscoperto un busto di papà in creta ,ho dato il mio ultimo tocco, e poi verrà fuso in bronzo e verrà messo nella piazza principale "...In presenza di bambini indi adottabilità , il tribunale procede a valutare i requisiti dei ...si perfeziona l'adozione. Per questo ci vogliono almeno 3 anni per l'adozione internazionale ...

L'agricoltura romagnola in ginocchio - Porta a porta 24/05/2023 youtube.com

Su Rai Uno grandi emozioni con Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, che ricorda suo padre e racconta del suo imminente matrimonio; Arisa si difende ...Incidente a Foggia tra un'auto e due moto: avrebbe provocato tre morti. Le vittime sarebbero di Ariano Irpino.