Dopo le polemiche italiane | incidente per Springsteen ad Amsterdam | cade sul palco video

(Di domenica 28 maggio 2023)lecausate dal mancato rinvio del concerto di Ferrara, nei giorni dell’alluvione, senza alcun ricordo delle vittime sul, sabato sera Bruce, impegnato in un concerto del suo tour alla Johan Cruijff Arena di, è incappato in un brutto. Durante l’esecuzione di ‘Ghosts’ il 73enne rockersu uno scalino dele resta per qualche istante a terra, disteso. Poi la butta in show, rialzando le gambe al cielo, mentre Nils Lofgren e un membro dello staff si precipitano immediatamente per verificare le sue condizioni e lo aiutano a rialzarsi.allora sorride, saluta e rassicura il pubblico e riprende a cantare. Bruce...

Arisa a "Domenica In"le: il suo intervento. "Giorgia Meloni mi piace perché ha molta cazzimma. Sui diritti LGBTQ+ le sue non sono posizioni aperte ma secondo me si comporta da mamma ...Arisa è finita (inevitabilmente) al centro dellele sue dichiarazioni recenti su Giorgia Meloni nel corso della sua intervista a La Confessione di Peter Gomez. Oggi, ospite della puntata di Domenica In, non si è limitata solo a ......il pareggio ottenuto dalla sua squadra sul campo del Bologna, il tecnico azzurro ha ... 'Stare a Napoli è un privilegio, non un obbligo', il tecnico toscano dribbla possibili: 'Non ...

Arisa alla comunità LGBTQ+ dopo le polemiche: Voi non comprate ... Fanpage.it

L’influencer moglie di Fedez ha voluto mettere un punto alle accuse arrivate dopo la sua foto social allo specchio.Agenzia Luxuria, mamma che fa figli e figliastri non severa ma ingiusta – Polemica sui social per le parole di Arisa sulla premier Giorgia Meloni. “Giorgia Meloni – ha detto la… Leggi ...