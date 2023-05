Dominique Venner | il Samurai di Roma

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 28 maggio 2023) Il Prefetto di Polizia, su ordine del Ministro dell’Interno Gérard Darmanin, ha vietato a Parigi, per decreto, una manifestazione culturale organizzata dall’Istituto Iliade. L’evento, previsto il 21 maggio scorso, sarebbe stato dedicato alla commemorazione della vita e della morte di. Pubblichiamo di seguito l’intervento che, per l’occasione, avrebbe tenuto la nostra collaboratrice Chiara del Fiacco: IPN Il giorno in cuisi è dato la morte volontaria, pochi di noi sapevano davvero chi fosse. A dire il vero, se qualcuno del nostro gruppo politico lo conosceva, era in modo sommario e attraverso delle citazioni tradotte e pubblicate da Zentropa. Eppure, e ancora oggi me ne stupisco, tutti noi abbiamo immediatamente drizzato la schiena – per parafrasare una canzone dei ...