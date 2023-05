Nemmeno la pioggia ferma Max, vittorioso per la seconda volta in carriera nel GP di Monaco . Unquello messo in mostra dall'olandese della Red Bull, vincitore davanti ad Alonso ed un ottimo Ocon. Non brilla la ...... gomme medie, non cambia il musetto, ma rimane dietro Ocon Dopo un contatto, Perez riesce ad avere la meglio su Stroll 33° giro - Ai box anche Ocon, pit - stop non rapido 32° giro -...La Stampa ha evidenziato ' un'impresa di pura velocità ', con'che ha toccato i muretti con tutte e quattro le ruote '. Il discorso si allarga poi aldell'olandese, ' pilota sempre ...

Dominio di Verstappen e della Red Bull, poi Alonso e un grande Ocon. Ferrari deludente ilmessaggero.it

F1 GP Monaco - Autentico dominio di Max Verstappen nell'ultimo Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante l'arrivo della pioggia a metà gara e di un Fernando ...Si è concluso anche il nuovo appuntamento di Formula 1 a Montecarlo: nel finale la pioggia ha mischiato un po' le carte ...