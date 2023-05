Domenica Rai Sport Web e Play | 28 Maggio 2023 | diretta Giro d' Italia | Rugby | Atletica | Equitazione

(Di domenica 28 maggio 2023) Come in ogni fine settimana,28, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD...

28 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e suItalia, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, andrà in onda la 37puntata dell'edizione 2022/2023 di 'In ' ...La pace e le difficoltà della vita sono state al centro del lungo colloquio che andrà in onda4 giugno (ore 9.40,1). Il Papa ha esordito ribadendo la necessità di operare con la pace ...... condotta da Lorena Bianchetti,4 giugno. Arrivato a bordo di un'utilitaria, Bergoglio è sceso con le proprie gambe e poi seduto sulla sedia a rotelle è entrato negli studi. Salutato da ...

"Domenica In" ricorda Little Tony - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Domenica 28 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 37^ puntata ...Il pontefice ha concesso un'intervista al programma della Cei 'A Sua Immagine': andrà in onda il prossimo 4 giugno ...