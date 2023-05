Domenica In su Rai 1 | gli ospiti e la scaletta di oggi 28 maggio

(Di domenica 28 maggio 2023)28alle 14:00 nuovo appuntamento conin: ecco gliche Mara Venier riceverà nel suo salotto.28, Mara Venier aprirà nuovamente le porte del suo salotto per una nuova puntata diIn, che andrà in onda su Rai 1 e Rai Italia a partire dalle 14:00. Durante questa puntata, si affronteranno diversi argomenti tra cui la situazione nelle zone alluvionate ed un oa Little Tony. Ecco glie ladella giornata. Un collegamento con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, per un aggiornamento sulla situazione nelle zone colpite dalla alluvione della scorsa settimana, aprirà la puntata diIn. A seguire, il ricordo di ...

Con l'ultimo appuntamento su Rai3 di28 maggio si chiude la ventesima edizione di successo di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, programma realizzato daCultura in collaborazione con l'OFFicina, con Luciana Littizzetto, ...è andato alla di Saxa Rubra per registrare una puntata del programma 'A sua immagine' che andrà in onda4 giugno. Quando è uscito dagli studiè stato salutato dagli applausi dei presenti.... in programma stasera,28 maggio, spicca Aurelio De Laurentiis . Il patron del Napoli è ... L'appuntamento è su3 , con la diretta che inizierà dalle ore 20 . Non è stata resa nota però la ...

“È stato un evento storico”, hanno commentato la presidente Rai Marinella Soldi e il neo ad Roberto Sergio a margine della visita di ...È la prima volta che un Pontefice visita uno studio televisivo. Papa Francesco è andato alla Rai di Saxa Rubra per registrare una puntata del programma "A sua immagine" ...