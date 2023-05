DOMENICA IN | IL RICORDO DI LITTLE TONY | ARISA E LA SOLIDARIETÀ PER L’EMILIA ROMAGNA

(Di domenica 28 maggio 2023) Tanti ospiti, ildie gli ultimi aggiornamenti dalal centro della puntata diIn. Mara Venier farà compagnia al pubblico anche28 maggio, come sempre in diretta su Rai1 dalle 14 alle 17. Un collegamento con il presidente della Regione Emilia-Stefano Bonaccini, per un aggiornamento sulla situazione nelle zone colpite dalla alluvione della scorsa settimana, aprirà la puntata di “In” in onda28 maggio dalle 14 su Rai 1 e su Rai Italia. A seguire, ildia dieci anni dalla scomparsa. Ospite di Mara Venier la figlia di, Cristiana ...

Oggi,28 maggio, si celebra il 49esimo anniversario della strage di piazza Loggia . E per fare memoria e tenere vivo ilsono tante le iniziative organizzate nell'arco della giornata. Primo ...... andrà in onda la 37puntata dell'edizione 2022/2023 di 'In ' condotta da Mara Venier . ... A seguire, ildi Little Tony a dieci anni dalla scomparsa, con la figlia Cristiana Ciacci (che ...... dispensando unpieno di malinconia e comprensibile dolore, ma soprattutto speranza. In ...scorsa ero convinto di aver perso tutto, oggi invece comprendo quanto sempre prezioso e ...

Domenica In con Mara Venier, anticipazioni puntata di oggi: il ricordo di Little Tony, ospiti Arisa e Dargen D leggo.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Domenica 28 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 37^ puntata ...