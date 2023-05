Domenica In | Arisa mette un punto alla polemica su Giorgia Meloni e le fa una richiesta

(Di domenica 28 maggio 2023) “Come va? Un po’ di C” – con queste paroleIn ha esordito affrontando il casoche ha confessato di apprezzare durante un’intervista con Peter Gomez. “Non mi aspettavo che mi venissero fatte determinate domande, io sono una paciera da quando sono piccola, cerco sempre di trovare un equilibrio fra le parti, anche quando un equilibrio sembra non esserci”. Ha dichiarato, che ha poi aggiunto: “In questi anni io sono sempre stata dparte di tutti i diritti e di tutte le minoranze, donne comprese, che non hanno mai avuto voce in capitolo. Sono dparte di tutti i diritti. E posso essere anche contenta se una donna nel mio Stato sale al governo. Detto questo però non ha niente a che vedere col pensiero che ho col suo operato ...

Sui diritti Lgbt ha paura, serve più dialogo'In con Mara Venier, anticipazioni puntata di oggi: il ricordo di Little Tony, ospitie Dargen D'Amico 'Che esempio per i giovanissimi' '...... aprirà la puntata diIn. A seguire, il ricordo di Little Tony a dieci anni dalla ... Spazio alla musica con, che canterà il nuovo singolo 'Non vado via', uscito lo scorso 5 maggio, mentre ...e Dargen D'Amico presenteranno i loro nuovi brani estivi. Aggiornamenti sulla situazione nelle zone colpite dall'alluvione ROMA -28 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai ...

Arisa a Domenica In con il nuovo singolo “Non vado via”, chi è la cantante Età, carriera, il pensiero del sui ilmessaggero.it

Cristiana Ciacci, figlia del compianto cantante Little Tony, sarà ospite questo pomeriggio alla trasmissione Domenica In, condotta su Rai 1 da Mara Venier per ricordare il padre ...Arisa ha un fidanzato "Se continuo così rimarrò zittella a vita". Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...