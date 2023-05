Domenica di morte sulle strade | incidenti in tutta Italia

Erano in quattro a bordo di una Ford Fiesta viaggiavano sul raccordo autostradale Perugia - Bettolle in località Torricella Magione all'alba di oggi. la loro auto è uscita di strada volando per ..." Nel momento della suasi sono ritrovati. Quando lei si è ammalata, papà gli è stato vicino ,... AIn arriva anche Arisa per presentare il nuovo singolo Non vado via . Dopo aver intonato ...Erano in quattro a bordo di una Ford Fiesta viaggiavano sul raccordo autostradale Perugia - Bettolle in località Torricella Magione all'alba di oggi. la loro auto è uscita di strada volando per ...

Domenica di morte sulle strade, incidenti in Umbria e Puglia TGLA7

Sono terminate con il ritrovamento del cadavere di J.E.L. le ricerche dell'uomo che era scivolato nel torrente Aurino mentre tornava a casa. Dinanzi a un amico è caduto accidentalmente in acqua ...Su Rai Uno grandi emozioni con Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, che ricorda suo padre e racconta del suo imminente matrimonio; Arisa si difende ...