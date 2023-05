Gli azzurri puntano al successo per inseguire il record di 91 punti fissato da Sarri nella stagione 2017/2018: per superarlo serviranno due vittorie controe Sampdoria ...Thiago Motta e Spalletti, allenatori die Napoli (LaPresse) - Calciomercato.itDa una parte, allo stadio 'Dall'Ara', gli azzurri di Luciano Spalletti già aritmeticamente campioni d'Italia, ...ZanettiCLASSIFICA SERIE A:Napoli punti 86, Inter* 69, Lazio 68, Milan 64, Atalanta* 61, Roma* 60, Juventus** 59, Torino* 53, Fiorentina* 53, Monza 52,50, Udinese* 46, Sassuolo* 45, Empoli 42,...

Diretta Bologna-Napoli 0-1, la sblocca Osimhen Corriere dello Sport

PROMO - 2 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook di Monza-News: vuoi far parte della squadra dei nostri partner Mandaci la ...Tornano a scontrarsi in semifinale playoff LBA, esattamente come un anno fa, la Virtus Bologna (allora testa di serie #1) e la Bertram Derthona (#4). In stagione una vittoria a testa ...