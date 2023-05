Debito Usa | raggiunto accordo tra Biden e speaker McCarthy

In una nota, Biden ha parlato di 'un importante passo avanti, che ridurrà la spesa pubblica proteggendo al contempo i programmi federali che aiutano i lavoratori'. Il presidenteha detto che il compromesso 'protegge le priorità mie e dei democratici al Congresso sul piano legislativo'. Il raggiungimento di un accordo di principio, ha aggiunto, è 'una buona notizia per i ...3.33,McCarthy: accordo raggiunto "Dopo settimane di negoziati siamo arrivati ad un accordo di cui beneficeranno i cittadini americani". Lo ha detto ai giornalisti lo Speaker della Camera, Kevin ...New York - Alla fine è stata raggiunta l'intesa. La Casa Bianca e i Repubblicani hanno trovato in serata l'accordo sull'innalzamento del tetto del. Verrà alzato per due anni, in modo da evitare che diventi il tema di scontro in piena campagna presidenziale nel 2024, ma verranno fissati nuovi limiti di spesa nello stesso periodo, per ...

Accordo Biden-McCarthy sul tetto del debito, scongiurato default Usa Agenzia ANSA

A pochi giorni dalla scadenza, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il leader repubblicano Kevin McCarthy hanno raggiunto sabato un "accordo di principio" per evitare il default degli Stati Uni ...Il raggiungimento di un accordo di principio, ha detto il presidente Usa, è "una buona notizia per i cittadini, evitando un default che avrebbe conseguenze catastrofiche per la nostra economia" ...