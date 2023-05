che il Comune ci dia lo stadio per 99 anni, altrimenti vado a costruirne uno nuovo a Caserta e ... Lo dice Aurelio Deparlando a 'Che tempo che fa' su RaiTre. "Ultimamente stanno ...Le parole di De'Restare a Napoli un privilegio e non un obbligo Non commento quelle ... Kim Spalletti poi successivamente ha parlato anche in conferenza stampa, esaltando Kim: '...Spalletti non commenta le parole di De. Quindi sul futuro: "Restare a Napoli non è un ... Chiusura sul mercato e le sostituzioni: " Kimche resti a Napoli, ha una forza incredibile. ...

De Laurentiis, spero Comune mi dia stadio o andrò a Caserta ... Agenzia ANSA

Il presidente a Che tempo che fa spiega il divorzio dal tecnico dello scudetto: «Che dovevo fare, mi ha chiesto di andare, mi ha detto che aveva dato il massimo, voleva un anno sabbatico e io sono gen ..."Spero che il Comune ci dia lo stadio per 99 anni, altrimenti vado a costruirne uno nuovo a Caserta e chissà come sarebbero contenti. Lo farò diventare un museo e lo aprirò anche agli eventi, i matrim ...