De Laurentiis spera di convincere Luis Enrique prospettandogli una squadra giovane e forte Gazzetta

(Di domenica 28 maggio 2023) L’obiettivo del presidente del Napoli, Aurelio De, è soltanto uno: provare aad accettare la proposta di allenare lache presto sarà orfana di Luciano Spalletti.ha sempre preferito la Premier, ma la telefonata di Deha fatto breccia e ora il tecnico spagnolo ci pensa seriamente. Il presidentedi convincerlol’idea di allenare unatecnicamente, che non perderà i suoi due pezzi grossi: Osimhen e Kvaratskhelia. E’ questo l’argomento principale su cui il patron del Napoli intende fare leva per spingere l’ex commissario tecnico della Nazionale spagnola a dire di ...

Dedi convincerlo con il progetto Napoli: una rosa giovane che la prossima stagione avrà ancora tra le sue fila Osimhen e Kvara. 'DeLa gli ha proposto un Napoli giovane, con Osi e ...Che ora incrocia le dita edi non perdere un grande protagonista della magnifica cavalcata ... Ascolta 'Napoli, la mega richiesta di Deper Osimhen' su Spreaker . LA VALUTAZIONE - ...Poi è entrato in campo Aurelio Dechedi andare fino in fondo: non ci sono accordi e/o offerte, non escludiamo un incontro, all'interno di contatti già avvenuti. Luis Enrique ha ...

De Laurentiis vuole vincere la Champions e Luis Enrique lo ha già ... IlNapolista

Luciano Spalletti via da Napoli Sì, è quasi certo, anche se Aurelio De Laurentiis potrebbe provare un'ultima volta a convincere l'allenatore di Certaldo ...Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sull'ormai quasi certo addio di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli: "Le preoccupazioni di De Laurentiis sono rivolte soprattutto verso il futuro del ...