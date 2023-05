De Laurentiis | «La festa al Maradona partirà alle 21 02 e andremo avanti fino a mezzanotte»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 maggio 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De, è intervenuto come ospite all’ultima puntata di “Che Tempo che fa” alla Rai parlando della vittoria dello scudetto del Napoli, de cinema e soprattutto dellascudetto in programma per domenica 4 giugno al«Lacon la premiazione del 4 giugno alandrà in diretta su Raidue d21 e due minuti. Ci sarà Stefano De Martino e. Con tanti interventi. Lo stadio è molto complicato, non è un teatro» L'articolo ilNapolista.