L'annuncio Spalletti, prosegue de, 'è un uomo libero, dopo 50 anni di cinema e tante ... Che fai, ti opponi Devi esserenella vita, io non mi aspetto mai nulla in cambio. Lui ha ...Che fai, ti opponi Devi esserenella vita, io non mi aspetto mai nulla in cambio. Lui ha ... 'Il Comune deve darci lo stadio per 99 anni' Aurelio Deha parlato di Luciano Spalletti ...Spalletti, prosegue de, "è un uomo libero, dopo 50 anni di cinema e tante esclusive ... Che fai, ti opponi Devi esserenella vita, io non mi aspetto mai nulla in cambio. Lui ha dato,...

De Laurentiis, io generoso, Spalletti ha chiesto anno sabbatico ... Agenzia ANSA

Il presidente a Che tempo che fa spiega il divorzio dal tecnico dello scudetto: «Che dovevo fare, mi ha chiesto di andare, mi ha detto che aveva dato il massimo, voleva un anno sabbatico e io sono gen ...Spalletti "è stato un grandissimo allenatore", "è un uomo libero, lui ha dato, lo ringrazio, ora è giusto che continui a fare ciò che vuole". (ANSA) ...