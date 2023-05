Davide Zappacosta | il terzino con il vizio del gol… da fuori area

(Di domenica 28 maggio 2023) Bergamo, 28 mag – Palla sull’esterno, appoggio alla punta che restituisce verso l’accorrente uomo di fascia, il quale – da una certa distanza – si libera al tiro. Sabato scorso, ad esempio, è arrivato così il momentaneo pareggio dell’Atalanta nell’impegno casalingo contro il Verona. Nella sua elementarità (l’esercizio con le dovute proporzioni è proposto fin dalla scuola calcio) l’azione risulta essere una delle giocate più codificate nelle trame degli allenatori di tutte le categorie. Sebbene tale fondamentale abbia vissuto – per così dire – momenti migliori, rimane ancora oggi un sempreverde della pedata mondiale. Ma torniamo in casa nostra e, più precisamente, in quel di Bergamo. Dove c’è un giocatore,, che si conferma specialista tutto italiano del gol da. Con un piccolo ...

ha parlato del momento dei suoi ai canali ufficiali nerazzurri. "Ci siamo complicati la vita contro una squadra forte e in forma come l'Inter. Se concedi due gol ad una squadra così ...Atalanta,migliorapunta l'Inter e forza i tempi del rientro: uscito malconcio dopo un'ora contro il Verona sabato scorso per una distorsione alla caviglia sinistra, è ...Atalanta,migliorapunta l'Inter e forza i tempi del rientro: uscito malconcio dopo un'ora contro il Verona sabato scorso per una distorsione alla caviglia sinistra, è ...

Verso Inter-Atalanta, la lista dei convocati di Gasperini. Ci sono Muriel e Zappacosta Fcinternews.it

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Di seguito le ultime dai campi su Inter-Atalanta, raccolte dagli inviati di TMW: Inter-Atalanta - Sabato 27 maggio, ore 20.45 Arbitro: Orsato Diretta.