Dargen D’Amico | chi è la fidanzata Giulia Peditto | età | Yoga | foto | Instagram

(Di domenica 28 maggio 2023) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In con la solita compagnia di Mara Venier su Rai 1. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche, un produttore, cantante e discografico italiano. La sua carriera è iniziata alla fine degli anni ’90 e nel tempo ha collaborato con tanti artisti del panorama musicale italiano. Ha una caratteristica peculiare che lo contraddistingue, quella di portare sempre gli occhiali da sole. Il cantante è legato sentimentalmente a, volete conoscerla meglio? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei! La vita privata diNonostantesia schivo e riservato, sappiamo che il suo cuore batte per una ragazza. I chiacchiericci su una presunta love story con l’insegnante di ...

Sui diritti Lgbt ha paura, serve più dialogo' Domenica In con Mara Venier, anticipazioni puntata di oggi: il ricordo di Little Tony, ospiti Arisa e'Che esempio per i giovanissimi' '...Spazio alla musica con Arisa, che canterà il nuovo singolo 'Non vado via', uscito lo scorso 5 maggio, mentrepresenterà il brano 'Pelle'oca'. L'imprenditore e scrittore Franco ...Arisa epresenteranno i loro nuovi brani estivi. Aggiornamenti sulla situazione nelle zone colpite dall'alluvione ROMA - Domenica 28 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, ...