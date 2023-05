Da Pausini a Elisa e Ligabue | tante star al concerto evento ‘Italia Loves Romagna’

(Di domenica 28 maggio 2023) Sul palco della RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) il 24 giugno anche Elodie, Giorgia, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Salmo, Tananai, Zucchero La musica italiana insieme per l’Emilia Romagna devastata dall’alluvione. È questo lo spirito che anima, il grandeper sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione, che si terrà il 24 giugno 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Sul palco: Blanco,, Elodie, Emma, Giorgia, Luciano, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. La musica italiana si unisce per raccogliere fondi a sostegno della Romagna e dei suoi abitanti, 11 anni dopo ...

Al grande concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione non mancheranno Ligabue e Laura Pausini, Elisa e Tananai, Emma e Negramaro. Biglietti in prevendita da martedì 30 maggio