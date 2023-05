Da Pausini a Elisa e Ligabue | tante star al concerto evento ‘Italia Loves Romagna’

Leggi su italiasera

(Di domenica 28 maggio 2023) (Adnkronos) – La musica italiana insieme per l’Emilia Romagna devastata dall’alluvione. È questo lo spirito che anima, il grandeper sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione, che si terrà il 24 giugno 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Sul palco: Blanco,, Elodie, Emma, Giorgia, Luciano, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. La musica italiana si unisce per raccogliere fondi a sostegno della Romagna e dei suoi abitanti, 11 anni dopoEmilia’, ilrealizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell’Emilia Romagna: perché la ...