Crollo Napoli e pareggio ‘amaro’ in casa del Bologna Finisce 2-2 al Dall’Ara

Leggi su napolipiu

(Di domenica 28 maggio 2023) Una carrellata di gol ed unamaro traal Renato. Azzurri a quota 87 punti. Unamaro per ildi Luciano Spalletti che, in doppio vantaggio di due reti targate Osimhen, si fa rimontare in soli quarantacinque minuti dagli uomini di Thiago Motta.che prova a farsi vedere in avanti fin dai primi minuti con una sventagliata di Barrow per Aebischer che non impensierisce minimamente la retroguardia azzurra. Si gioca da entrambe le parti con diversi duelli dalle parti di Skorupski con la ‘sorpresa’ in attacco Zerbin a duello con Cambiaso, ma il terzino non si fa cogliere impreparato. A rompere il ghiaccio sono gli azzurri con il ‘solito’ Victor Osimhen che realizza il gol del vantaggio dopo soli quattordici minuti dal ...