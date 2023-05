Costituzione | antifascismo | pace e ambiente | il presidente nazionale di Anpi sul palco di Partygiana

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 maggio 2023) Grumello del Monte. Prima di raggiungere il Palafeste allestito per la, la festa dell’provinciale di Bergamo, ilGianfranco Pagliarulo si è fatto accompagnare in via IV Martiri a Grumello del Monte per deporre un mazzo di fiori. Un omaggio a 4 partigiani che furono fucilati nel 1943 insieme ad altri 9 compagni, uomini che sono passati alla storia come i 13 martiri di Lovere. Pagliarulo è partito dalla provincia di Bergamo per incontrare l’, quella delle sezioni, quella degli iscritti e dei volontari, sempre pronti a scendere in campo, a mettersi in gioco, a portare avanti i valori dell’, della, della, della solidarietà. Tutte tematiche che, dialogando con il ...