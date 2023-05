Così Putin attacca l’Italia Lo studio sulla disinformazione dell’Istituto Germani

Leggi su formiche

(Di domenica 28 maggio 2023) Le narrazioni strategiche in tema di politica estera e sicurezza internazionale promosse dall’ecosistema die propaganda filo-Cremlino — spesso divulgate da attori italiani, consapevolmente, inconsapevolmente — continuano a esercitare una influenza notevole sui dibattiti politici, mediatici e culturali italiani. Un settore significativo della società italiana, anche se per ora minoritario, sembra abbracciare alcuni dei più importanti miti della propaganda russaNato, sulle politiche estere e di sicurezza occidentali e sui rischi di guerra nucleare. Un sondaggio Eurobarometer del maggio 2022 ha rilevato che il 21% degli italiani non ritiene che la responsabilità primaria per la guerra in Ucraina sia da attribuire alla Russia. Mentre il 34% non condivide la scelta di finanziare la fornitura di armi per l’Ucraina. Occorre tuttavia ...