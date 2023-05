Cosa ho letto questa mattina su Repubblica | Donzelli a valanga | smontata la bufala anti-Meloni

(Di domenica 28 maggio 2023) Ancora una volta è scontro aperto trae Fratelli d'Italia.volta il quotidiano diretto da Maurizio Molinari avrebbe riportato notizie false su una presunta trattativa tra il partito guidato da Giorgiae il Ppe per un cambiamento del simbolo del partito. Unasecondo il partito che guida la maggioranza. Una storia falsa che il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanniha smentito in modo forte e chiaro: "Leggiamo sul quotidiano 'Lafantasiose ricostruzioni su inverosimili trattative con il Ppe riguardil simbolo di Fratelli d'Italia. Con buona pace di tutti quelli che in Italia, pur essendo a noi ostili, vorrebbero insegnarci come dovremmo fare politica, il simbolo di Fratelli d'Italia è ...

Ma più di ogni altra, l'autore scrive con il cuore in mano il suo romanzo affinché esso possa ... Ciò detto, "Russo no" è un libro che merita di esseree discusso non solo per ampliare il ...La strage fu deliberata e portata a termine daNostra. Il contrasto a ogni azione deviata deve ...se ne va/ il tramonto si avvicina/ un momento stupendo/ il sole sta andando via (a) / è già ...sarà mai successo tra i due Anche due ex volti del programma condotto da Maria De Filippi ... L'ex dama ha voluto quindi far capire ai suoi fan di avertutti i commenti sulla vicenda di ...

Cimici del letto e bambini: cosa sapere Nostrofiglio

Nikita Pelizon chiarisce la sua posizione nei confronti di Gian Maria Sainato dopo L'Isola dei Famosi. A L'Isola dei Famosi è nata una simpatia tra Nikita Pelizon e Gian Maria Sainato A far luce sull ...Diffidare il vicino di casa può essere molto utile per risolvere le controversie senza finire in tribunale, ecco come fare e cosa c'è da sapere.