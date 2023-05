Convocati Juve per il Milan | fuori Vlahovic! E non è l’unico assente

(Di domenica 28 maggio 2023)per il: la lista dei giocatori a disposizione di Allegri per il match di questa sera con i rossoneri Tramite i suoi canali ufficiali, lantus ha reso nota la lista deiper la sfida in programma questa sera contro il. Iper #@bitgetglobal pic.twitter.com/phZIwyaFDE —ntusFC (@ntusfc) May 28, 2023 Tornano dopo l’infortunio Leonardo Bonucci e Cuadrado e Danilo dalla squalifiche. Out i lungodegenti De Sciglio, Pogba, Kaio Jorge e Fagioli, così come Vlahovic dopo il sovraccarico tendineo accusato nei giorni scorsi.

