Conselice allagata | ricognizione dei Vigili del fuoco

Nelle immagini una ricognizione nella zona Chiesa Nuova a, nel ravennate, ancora parzialmente inondata. E' una delle più colpite tanto che la sindaca di, Paola Pula , ha emesso ...'Ac'è la situazione più drammatica, perché per la posizione geografica ha confluito un sacco d'acqua che stiamo cercando di far defluire', aveva detto in mattinata il presidente della ...Residenti dievacuati dalle zone allagate 'Il nostro unico obiettivo è quello di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone. Siamo in una situazione difficile ma, insieme, ne ...

Conselice 27 maggio 2023: a 10 giorni dall'alluvione ancora larga parte del paese è allagata, ecco la situazione che ... ravennanotizie.it

Nelle immagini una ricognizione nella zona Chiesa Nuova a Conselice, nel ravennate, ancora parzialmente inondata. E' una delle più colpite tanto che la sindaca di Conselice, Paola Pula, ha emesso un' ...Il rischio sanitario causato dall’acqua stagnante a Conselice ha reso necessaria una campagna di vaccinazione straordinaria e l’evacuazione delle case ...