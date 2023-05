Consegne più rapide e sovvenzioni di Stato | gli Stati Uniti vogliono entrare nel piano munizioni Ue per Kiev

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) “L’apertura del processo di approvvigionamento e di acquisto alle industrie esterne all’Unione Europea permetterebbe di consegnare più rapidamente le forniture tanto necessarie all’Ucraina“. Con queste parole, dall’altra parte dell’Oceano, un funzionario del governo americano, parlando all‘Ansa, esprime l’interesse di Washington per rineldell’Agenzia europea per la difesa (Eda) per la fornitura di un milione diper 2 miliardi di euro da consegnare nei prossimi 12 mesi.– per ora riservato esclusivamente alle aziende europee – che prevede, per chi aderisce, di avere a disposizione un fondo comunitario da 500 milioni di euro per co-finanziare fino a un massimo del 60% la produzione delle armi (260 milioni vengono dal Fondo europeo della difesa e 240 milioni dal Fondo ...