Concorso Università di Bologna | 2 posti per Cat D

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 28 maggio 2023)pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2cat. D bioinformatico, area tecnica. Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum – Universita’ di, e’ indettopubblico, per esami, a 2di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo bioinformatico, per le esigenze del Dipartimento di farmacia e biotecnologie – FABIT e del Dipartimento di scienze mediche chirurgiche – DIMEC di questo Ateneo, di cui uno riservato a volontari delle Forze armate Bando diIl testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al predetto ...