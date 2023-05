Concorso Istituto Nazionale di Astrofisica Roma | 1 Posto da tecnologo

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 28 maggio 2023)pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 1diIII livello a tempo determinatodiper 1 Ricercatore L’die Planetologia Spaziali diha bandito unpubblico per la copertura di 1di ricercatore di terzo livello professionale. Il contratto di lavoro sarà a tempo pieno e determinato della durata d 2 anni come coordinatore sviluppo software per Sub Work Package WP 3302-AdvancedSW PSFReconstruction all’interno del progetto «PNRR-STILES» nell’ambito della proposta progettuale «IR0000034 – STILES», codice ...