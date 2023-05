Concorso Dirigenti scolastici ordinario e straordinario | verso la prova preselettiva | strategie | tecniche e ripasso Webinar giorno 31 alle 16 30 15 lezioni LIVE e 1 500 domande a risposta multipla

VAI AL CORSO DI PREPARAZIONE PER ILSCOLASTICI LA GUIDA DELLA TECNICA DELLA SCUOLA PER GLI ASPIRANTIChi può partecipare Possono partecipare alriservato per ......concorsi come il corso di preparazione alDs di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell'esame, destinato a docenti, aspiranti...Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono prepararsi alper dirigente scolastico e aiscolastici, ai docenti con incarico di funzione strumentale o referente per l'inclusione. ...

Privacy a scuola: le indicazioni del Garante su voti, recite, gite e graduatorie. Cosa devono sapere i dirigenti - Preparazione concorso Ds - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono prepararsi al concorso per dirigente scolastico e ai dirigenti scolastici, ai docenti con incarico di funzione strumentale o referente per l’inclusione.