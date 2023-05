Colonnello dei carabinieri si ferisce accidentalmente al poligono di tiro | è grave

Incidente al poligono di tiro di Aviano, in provincia di Pordenone: ilcarabinieri Antonio Dibari è rimasto gravemente ferito a una gamba a seguito di uno sparo accidentale che ha colpito un'arteria. Attualmente, l'uomo, che è il marito del viceministro ...Il marito del viceministro per l'Ambiente e la Sicurezza energetica Vannia Gavia , ilcarabinieri Antonio Dibari, è rimasto gravemente ferito in modo accidentale nel corso di un'esercitazione al poligono di Aviano (Pordenone). Secondo quanto precisato da alcuni media ...Diversi i messaggi di vicinanza espressi da esponenti della politica nazionale. 'Tutta la famiglia della Lega si stringe alCarabinieri Antonio Dibari, rimasto gravemente ferito in un incidente al poligono di tiro. A lui vanno i nostri più sinceri auguri, certi che possa superare anche questa sfida, e ai ...

Marito della viceministra Vannia Gava ferito al poligono di Aviano: colonnello Dibari colpito da un proiettile Virgilio Notizie

