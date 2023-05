(Di domenica 28 maggio 2023) Arriva la fase calda della stagione tennistica: è cominciato il, il secondo Slam della stagione che chiude i due mesi europei sulla terra battuta. Diversi italiani impegnati al primo turno: al debutto assoluto in un Major c’è Flavioche affronterà Carlosin un vero e proprio battesimo di fuoco domani sul Campo Suzanne Lenglen: sarà terzo match a partire dalle 11.00.ha passato le qualificazioni dopo esser riuscito a superarle anche a Roma: una conferma per il ragazzo romano che sta prendendo sempre maggiore continuità e potrà vivere una bella esperienza contro. Campo importante, torneo importante: la cornice perfetta per vivere una splendida giornata a prescindere dal risultato. Un precedente fra i due, vinto dallo spagnolo nelle ...

...15: (8) Sinner vs Muller COURT SUZANNE - LENGLEN Ore 11:00 - (WC) Paire vs (14) Norrie a seguire - (LL) Avanesyan vs (12) Bencic a seguire - (1)vs (Q)a seguire - (10) Kvitova vs ...Stiamo parlando di Carlso, impegnato contro il qualificato Flavio, come terzo match sul Court Suzanne - Lenglen, alle ore 16 circa , mentre l'attuale numero 3 del mondo Novak Djokovic ...Primo avversario Flavio. [...] Flavio è alla sua prima qualificazione in uno Slam, e sta crescendo. Vale i primi cento, e questo è l'obiettivo del 2023.ha un altro passo, ma con gli ...

Cobolli-Alcaraz, Roland Garros 2023: programma, orario, tv, streaming OA Sport

Cocciaretto-Kvitova chiudono la giornata su Lenglen. Fognini (contro Aliassime) e Trevisan (contro Svitolina) uno dopo l'altro sul Simonne-Mathies ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Roland Garros 2023 per la giornata di lunedì 29 maggio. In campo Sinner, Cobolli, Fognini, Trevisan, Cecchinato e Cocciaretto.