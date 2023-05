Clima | inquinamento e sostenibilità ambientale | intervista al ministro Pichetto Fratin

...sottolinea che le auto endotermiche sono un pericolo non solo per il, ma anche per l'atmosfera, la mortalità sulle nostre strade e lo stile di vita. L'OCSE prevede infatti che l'......creazione di un gruppo di esperti internazionali paragonabile a quello già istituito per il, ...potrebbero servire a finanziare la transizione mondiale verso un mondo senza nuovoda ...... della perdita di biodiversità e dell', con particolare attenzione alle persone vulnerabili. Le nove raccomandazioni per difendere il pianeta 1. A zione economica : sostenere un nuovo ...

Clima, inquinamento e sostenibilità ambientale: intervista al ministro ... ilGiornale.it

L'avvocato Luca Favini intervista ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin sul tema della sostenibilità ambientale ...Genova. Ricercatori, climatologi, divulgatori scientifici, istituzioni e realtà private ma soprattutto loro, i pescatori, che il mare lo vivono ogni giorno sulle loro barche e sulle banchine dei moli.