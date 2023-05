Classifica Giro d’Italia 2023 | Primoz Roglic trionfa! Maglia rosa con 14” su Thomas Damiano Caruso 4°

(Di domenica 28 maggio 2023)ha vinto il. Il fuoriclasse sloveno ha conquistato lanella giornata di ieri al termine della memorabile cronoscalata del Monte Lussari e oggi ha potuto festeggiare nel corso della passerella a Roma, salendo sul gradino più alto del podio e alzando al cielo il Trofeo Senza Fine. Il capitano della Jumbo Visma si è imposto con 14 secondi di vantaggio nei confronti di Geraint: si tratta del quarto margine più piccolo della storia della Corsaha trionfato per la prima volta alle nostre latitudini, dopo aver trionfato in ben tre occasioni alla Vuelta di Spagna ed essere stato secondo al Tour de France nel 2020. Il 33enne balcanico ha ...

La 106ª edizione del Giro d'Italia si è conclusa domenica con la ventunesima e ultima tappa: 126 chilometri percorsi interamente in un circuito nel centro di Roma. La tappa è stata vinta in volata dal ...