Ciò che non si ricorda di don Milani | profeta della decivilizzazione

(Di domenica 28 maggio 2023) Non ho nulla contro don, e il fatto che fosse un prete burbero, manesco, sboccato, me lo rende anche simpatico. Ma era un, la sua lode... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... sia dall'Ulss 6dall'ospedale universitario. Nota ai Servizi Sociali, è stata affidata ad un amministratore di sostegno. Nonostanteil disagio esistenziale della ragazza, ieri, ha preso il ...E'si chiama 'discordia concors',va recepita non come una critica ma come un apporto alla formazione di una solida scelta. In quest'anno ricorrono 25 anni dalla nascita della Bce, ...Il 1948 porta la nuova Costituzionefissa le regole generali del Bilancio e stabilisce nell'articolo 81, quarto comma, il fondamentale principio secondo cui non si può spenderenon si ha. ...