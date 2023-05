Cinque centesimi di euro | attenzione a questa con il Colosseo | ha un valore altissimo

Leggi su blowingpost

(Di domenica 28 maggio 2023) Gli appassionati di numismatica sono sempre alla ricerca di monete rare e di. Esistono diversi esemplari che, sebbene il loronominale sia irrisorio, valgono una vera e propria fortuna. Ildi una moneta dipende dal numero di unità in circolazione, dal numero di errori e di difetti e dallo stato di conservazione. tra le monete dipiù ricercate e di grandec’è la moneta di rame da 5di. Quella con ilha undavvero esoso. Scopriamo quanto vale. Moneta da 5in Italia: descrizione Tutti quanti conosciamo ed abbiamo ben in mente la famosa moneta da 5direalizzata in rame. La moneta da 5 ...