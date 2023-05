Cina | decollato primo aereo passeggeri di produzione nazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) Pechino, 28 mag. (Adnkronos) - Ilcinese diper il suovolo commerciale. La TV di stato ha mostrato il C919 che si alza nei cieli sopra Shanghai, diretto verso Pechino. È stato costruito dalla Commercial Aviation Corporation of China (Comac) nel tentativo di spezzare il predominio di Airbus e Boeing. Ma l'areo con 164 posti fa ancora molto affidamento sui componenti occidentali, compresi i motori e l'avionica. Il suovolo commerciale da Shanghai a Pechino, con oltre 130, è stato completato in poco meno di tre ore. La compagni di Stato China Eastern Airline, ha già ordinato cinque aerei. Comac, che prevede di produrre 150 aerei all'anno in cinque anni, ...