Ciclismo | Bauke Mollema sull' arrivo del Giro | ' È un peccato che dobbiamo andare a Roma'

... la scarsa passione della città per ile il fatto che a Milano, dove spesso si conclude la ...Mollema , uno degli uomini più esperti del gruppo, ha criticato apertamente la scelta di RCS ......00 73 BIDARD Francois FRA COF 14:17:00 74 CEPEDA ORTIZ Jefferson ECU EFE 14:18:00 75 PALZER Anton GER BOH 14:19:00 76 BAIS Mattia ITA EOK 14:20:00 77 BETTIOL Alberto ITA EFE 14:21:00 78 MOLLEMA......E I COMMENTATORI DEL GIRO 2023 ORDINE DI ARRIVO QUINDICESIMA TAPPA IN AGGIORNAMENTO Brandon McNulty (UAE Emirates) Ben Healy (EF Education Easypost) Marco Frigo (Israel Premier Tech)Mollema ...

Giro d'Italia 2023, startlist e orari cronometro Monte Lussari: quando partono i favoriti, programma, tv OA Sport

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Dove vedere Tappa 18 Giro, info diretta tv e diretta streaming video per seguire la frazione. Orari e favoriti per la vittoria.