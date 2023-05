Chris Jericho | “Io affosso i talenti? Guardate i pillars dove sono arrivati!”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 28 maggio 2023) Questa notte a Double or Nothing nel main event si affronteranno i cosiddetti quattro pilastri della AEW, quattro atleti giovani che cisin dal primo giorno della nascita della federazione e che ne costituiscono, accordi contrattuali permettendo, il futuro. Di MJF, Sammy Guevara, Darby Allin e Jungle Boy ha parlatoandando anche a discutere quella che è una convinzione di alcuni fan online che ritengono che lui affossi idella AEW a causa del suo ego molto forte. “diventati tutti bravi al microfono” Intervistato da Joe Baiamonte di Sporf ,si è espresso così sui “4” e le loro potenzialità: “Per questo motivo ho lavorato con Max per un anno intero e per questo ho avuto Sammy vicino a me da ...