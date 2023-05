Chiuso un caseificio dal Nas e cibo sequestrato in un ristorante a Pozzuoli

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 28 maggio 2023) Proseguono i controlli messi in campo dai Carabinieri del Nas, che negli ultimi giorni hanno effettuato una serie di ispezioni tra Napoli e provincia in farmacie e in attività legate alla ristorazione e del settore alimentare in genere. Il bilancio è di decine di chili disequestrati, unper carenze sanitarie, fustelle di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.