Chiesa di San Pietro in Bianzana | un luogo sacro all’ombra dell’Accademia Carrara

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 maggio 2023) Bergamo. Ladi Saninassomiglia per certi versi a una casa in stile neoclassico. Posta nei pressi, la struttura ha infatti subito numerosi cambiamenti che l’hanno portata ad esser inglobata nel tessuto urbano di via San Tomaso sino a scomparire allo sguardo distratto dei passanti. Le sue origini sono tuttavia particolarmente antiche come testimoniato in un documento del 1596 in cui viene citata come “di Sandi Bianzano nel Borgo di Santo Thomaso” facendo riferimento in particolare a un cascinale nella zona. Distrutto e ricostruito nel 1633 con la dedicazione ai santie Paolo, l’edificio è stato utilizzato in quel periodo per la dottrina femminile, successivamente spostata nel convento ...