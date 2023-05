Chiara Ferragni | chi c’era prima di Fedez | il flirt con il famosissimo attore hollywoodiano

(Di domenica 28 maggio 2023), chidi: ilcon il. Il gossip saltato fuori per colpa della persona più inaspettata Loro sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti nel 2016, quandodecise di menzionare la famosa imprenditrice digitale in una canzone estiva edecise di utilizzare questo brano per uno snapchat.rispose “, limoniamo?” e da lì, a poche settimane, si sono ritrovati a diventare una coppia a tutti gli effetti., da allora, non si sono più lasciati. I due hanno avuto un figlio che ...

Senza veli. Senza vergogna, sì. Ma basta una foto di semi - nudo di, col cellulare davanti a uno specchio, per scatenare le polemiche della galassia social. Un "mirror selfie" , come si dice, postato ieri su Instagram dalla moglie del cantante Fedez . ...è spesso al centro della polemica per qualsivoglia motivo: il suo brand, la sua popolarità, il modo in cui si espone, le presunte crisi con Fedez, il modo in cui si comporta da madre. ...... per inciso, sono il maggior pubblico dei prodotti del marchio, come spiega bene la ...più) che seguono i Ferragnez sono da annoverare tra i tanti 'puritani' da 'far incazzare' Ancheha ...

L’influencer moglie di Fedez ha voluto mettere un punto alle accuse arrivate dopo la sua foto social allo specchio.Il selfie nuda alla specchio di Chiara Ferragni ha provocato non poche critiche, comprese quelle di una sua giovane fan. Ecco cosa è successo.