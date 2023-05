Chiara Ferragni bacchettata da una 11enne | “Ci stai dicendo che dobbiamo metterci nude?”

(Di domenica 28 maggio 2023)nuda davanti allo specchio. E’ bastato questo per sollevare l’ennesima polemica social con protagonista l’imprenditrice digitale che rivendica Perizona Magazine.

Scoppia la polemica su. L'imprenditrice digitale, nelle scorse ore, ha pubblicato su Instagram una foto in cui si mostra quasi senza veli, con il seno coperto da una mano e slip, uno scatto che - complice il ...Scontro acceso trae alcuni suoi followers. L'influencer di fatto ha pubblicato una foto senza veli, solo con un paio di slip. Immediatamente è partito l'attacco, soprattutto da parte delle fllower più ...Contrariamente alle aspettative,ha deciso di replicare alla giovanissima fan che sotto il post in cui si mostra nuda allo specchio , con solo un tanga, le faceva notare come il suo atteggiamento fosse sbagliato. Ci ...

Nuova bufera social per Chiara Ferragni dopo uno scatto osé in topless e slip. L'influencer ha risposto ad una giovane utente.Chiara Ferragni sfodera tutta la sua supponenza nella risposta alla fan 11enne che ha osato criticare, educatamente, l'ennesima foto in mutande ...